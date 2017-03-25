На кордоні з Румунією затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах – Держприкордонслужба Київ. 25 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА, Українські прикордонники відділу "Ділове" в Закарпатській області затримали 14 осіб у гідрокостюмах, які намагалися переправити до Румунії 28 пакетів контрабандних тютюнових виробів, повідомила Державна прикордонна служба України. "Сьогодні вранці на Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону під час скоординованих дій з румунськими колегами припинили переміщення через державний кордон 28 пакетів контрабандних тютюнових виробів і затримали на березі річки Тиси, уздовж якої проходить кордон з Румунією, громадянина України в гідрокостюмі", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в суботу. Продовживши розшукові заходи, співробітники Держприкордонслужби затримали ще 13 осіб в гідрокостюмах, які поверталися з Румунії після невдалої спроби переправити контрабандні сигарети. "Усіх затриманих громадян доправили до прикордонного підрозділу. За незаконне перетинання державного кордону на правопорушників складено документи про адміністративне правопорушення. Справу направлено до суду. Гідрокостюми як знаряддя правопорушення вилучено до рішення суду", - зазначено в повідомленні. У Держприкордонслужбі зазначають, що загалом з початку 2017 року в 9 випадках затримано 25 правопорушників в гідрокостюмах, з них один неповнолітній.

На кордоні з Румунією затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах – Держприкордонслужба

Київ. 25 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА, Українські прикордонники відділу "Ділове" в Закарпатській області затримали 14 осіб у гідрокостюмах, які намагалися переправити до Румунії 28 пакетів контрабандних тютюнових виробів, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вранці на Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону під час скоординованих дій з румунськими колегами припинили переміщення через державний кордон 28 пакетів контрабандних тютюнових виробів і затримали на березі річки Тиси, уздовж якої проходить кордон з Румунією, громадянина України в гідрокостюмі", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в суботу.

Продовживши розшукові заходи, співробітники Держприкордонслужби затримали ще 13 осіб в гідрокостюмах, які поверталися з Румунії після невдалої спроби переправити контрабандні сигарети.

"Усіх затриманих громадян доправили до прикордонного підрозділу. За незаконне перетинання державного кордону на правопорушників складено документи про адміністративне правопорушення. Справу направлено до суду. Гідрокостюми як знаряддя правопорушення вилучено до рішення суду", - зазначено в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що загалом з початку 2017 року в 9 випадках затримано 25 правопорушників в гідрокостюмах, з них один неповнолітній.