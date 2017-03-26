Нацгвардія відзначає професійне свято

Національна гвардія України 26 березня відзначає своє професійне свято.

"Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому обов’язку і відданість українському народові. Щиро вітаю Нацгвардію України зі святом!", - написав президент України Петро Порошенко в мікроблозі Twitter у неділю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що саме воїни Нацгвардії першими прийняли на себе удар ворога на сході держави. "З непохитною мужністю та жертовністю, ставши в проломі за Україну, ви показали іншим патріотам, як можна і треба любити Батьківщину. Вічна слава героям-нацгвардійцям, які віддали життя за нашу країну!", - наводить прес-служба РНБО слова О.Турчинова.

"Сьогодні наші Збройні сили, Національна гвардія - один із найкращих і найпотужніших військових підрозділів - головний фактор стримування агресії Путіна проти України. Сильна українська армія, сильна Національна гвардія, оснащені найсучаснішою зброєю, - це та сила, яка може дійсно зупинити ворога, це запорука миру та спокою в усій Європі", - наголосив секретар РНБО.