Події

11:40 26.03.2017

Нацгвардія відзначає професійне свято

Національна гвардія України 26 березня відзначає своє професійне свято.

"Дякую воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому обов’язку і відданість українському народові. Щиро вітаю Нацгвардію України зі святом!", - написав президент України Петро Порошенко в мікроблозі Twitter у неділю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що саме воїни Нацгвардії першими прийняли на себе удар ворога на сході держави. "З непохитною мужністю та жертовністю, ставши в проломі за Україну, ви показали іншим патріотам, як можна і треба любити Батьківщину. Вічна слава героям-нацгвардійцям, які віддали життя за нашу країну!", - наводить прес-служба РНБО слова О.Турчинова.

"Сьогодні наші Збройні сили, Національна гвардія - один із найкращих і найпотужніших військових підрозділів - головний фактор стримування агресії Путіна проти України. Сильна українська армія, сильна Національна гвардія, оснащені найсучаснішою зброєю, - це та сила, яка може дійсно зупинити ворога, це запорука миру та спокою в усій Європі", - наголосив секретар РНБО.

ВАЖЛИВЕ

В ОРДЛО відмовляються надавати гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на Донбасі

У Балаклії ремонтні бригади розпочали відновлення житла громадян, газопостачання і ЛЕП

Від обстрілу бойовиків у прифронтовому Зайцевому загинули дві людини

Останні осередки тління в Балаклії планується ліквідувати до кінця дня - Міноборони

Бойовики 81 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

ОСТАННЄ

Правоохоронці затримали двох людей, які організували масове виробництво та збут алкоголю на заході України

Суд обрав запобіжний захід першому заступнику голови Шевченківської РДА Києва у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб

Електропостачання Балаклії буде повністю відновлено 26 березня, газопостачання - до 30 березня

У Балаклії поліція затримала ще двох мародерів

Рух залізничного транспорту за ст. Балаклія відновлено

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Мужская одежда
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА