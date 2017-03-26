Події

15:00 26.03.2017

У Білорусі знову затримують учасників акцій

У Білорусі в неділю триває затримання учасників несанкціонованих акцій, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Захід".

У Мінську в неділю кілька десятків людей вийшли на Жовтневу площу, щоб висловити протест проти затримань, які відбулися напередодні - в День Волі. Працівники міліції спочатку попередили присутніх про незаконність їхніх дій і попросили розійтися, потім розпочалися затримання. За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), серед затриманих - блогер Роман Протасевич.

Затримання відбувалися не лише на Жовтневій площі, а й на підході до неї.

У неділю в центрі Мінська - в районі Жовтневої площі, Купаловського театру і Палацу Республіки - надалі чергують міліцейські автозаки.

Затримання відбуваються і в регіонах. БАЖ повідомляє, що в Бобруйську було затримано редактора "Бобруйського кур'єра" Анатолія Санотенка, журналістів Андрія Шобіна та Віктора Масаловича, в Орші - редактора регіонального сайта orsha.eu Ігоря Казмерчака.

25 березня в Білорусі відзначили День Волі - 99-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки. У Мінську акція не була санкціонована владою і завершилася масовими затриманнями.

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