Події

16:44 27.03.2017

Порушення в роботі системи провітрювання та безпеки УТАС були основними причинами аварії на шахті "Степова"

Порушення в роботі системи провітрювання, а також у роботі системи безпеки УТАС (уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами) були головними причинами аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" 2 березня, повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

"Ми детально проаналізували роботу шахти "Степова", починаючи з 25 лютого 2017 року, визначили головні причини трагедії. Це: невідповідність роботи системи безпеки УТАС, недотримання норм провітрювання в шахті, відсутність дозвільної документації на виконання небезпечних робіт, термін дії якої закінчився ще 14 листопада 2016 року", - написав він на своїй сторінці в Facebook у понеділок.

За словами Г. Зубко, ці висновки розглядатимуть на найближчому засіданні уряду і врахують у рекомендаціях із перевірки всіх шахт України.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" стався спалах метаново-повітряної суміші з подальшим обвалом породи. Унаслідок аварії загинули 8 гірників і 29 дістали травми, з них 23 були госпіталізовані переважно з опіками.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, для вивчення причин інциденту створена спеціальна комісія.

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