Поліція звільнила викраденого 8 місяців тому чиновника "Укрзалізниці" Людмирського, затримано двох фігурантів злочину

Поліція Київської області звільнила начальника департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського, якого викрадачі вісім місяців тримали в заручниках заради викупу в 10 млн євро, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У результаті багатомісячної складної та кропіткої оперативно-розшукової роботи поліція Київської області провела блискучу операцію та звільнила Валерія Людмирського, викраденого 18 липня 2016 року. Двох фігурантів справи затримано, схованку-бункер для заручників установлено, вилучено зброю та вибухівку", - написав А. Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Міністр повідомив, що, за словами потерпілого, його били тільки під час викрадення, а решту часу фізичних тортур не застосовували. Нині потерпілий перебуває в лікарні, за словами лікарів, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

"Учора вночі в приватному будинку в селі Фастовці Київської області правоохоронці виявили підвальну схованку-бункер, що складається з двох камер, обладнану вентиляцією, освітленням, водопостачанням і каналізацією, броньованими дверима та постійним відеоспостереженням, - приміщення явно спеціально готували для тривалого тримання заручників", - зазначив А. Аваков.

За його словами, із сусідньої камері були вилучені автомат Калашникова, магазини для нього, пістолети іноземного виробництва, підствольний гранатомет із гранатами та кілограм тротилу.

Глава МВС поінформував, що за підозрою в участі в злочині затримано громадянина РФ (дагестанця) та громадянина України. Тривають заходи щодо розшуку та затримання організатора та замовника злочину

Кримінальне провадження, відкрите раніше за ст. 115 (умисне вбивство), перекваліфіковано на ст. 189 (вимагання) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, організатор і члени його угруповання прибули в Україну легально 2015 року, а залишалися на території країни вже незаконно більше ніж два роки. Реалізуючи злочинний задум, вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам і з його допомогою купили приватний будинок у с. Фастовці Київської області. Потім у підвалі будинку було обладнано схованку-бункер із двома камерами для тривалого тримання заручників", - розповів А. Аваков.

Керівник МВС зазначив, що, судячи з тривалої та ретельної підготовки й обладнання бункера, метою організованого злочинного угруповання (ОЗУ) було системне викрадення та незаконне тримання людей з метою викупу.

Нацполіція перевіряє причетність установлених учасників викрадення В. Любарського до відомих міжнародних ОЗУ та звернулася до СБУ з проханням перевірити, чи не причетні фігуранти справи до ісламських терористичних груп.

Як повідомлялося, 18 липня 2016 року приблизно о 21:10 невідомі викрали начальника департаменту електропостачання ВАТ "Укрзалізниця" В. Людмирського, коли той вигулював свого собаку в одному з київських дворів. Зловмисники застрелили собаку (поліція знайшла п’ять гільз на місці події) і, погрожуючи зброєю, змусили потерпілого сісти в автомобіль. Пізніше викрадачі вступили в контакт із сім'єю з вимогою викупу розміром 10 млн євро.