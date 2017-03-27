Звільнений чиновник "Укрзалізниці" Людмирський вважає нелогічною суму викупу, подробиць полону не розкриває

Звільнений з полону начальник департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерій Людмирський вважає суму, яку вимагали зловмисники в його сім'ї за звільнення (10 млн євро), нелогічною, враховуючи його професійну діяльність, і поки що не розкриває подробиць свого утримання.

"Сума не піддається ніякій логіці. Пов'язати її з професійною діяльністю на "Укрзалізниці" мені вкрай складно", - сказав В. Людмирський на прес-конференції в Києві в понеділок.

Водночас він не розголошував деталі того, як його утримували зловмисники, з огляду на те, що слідство триває. На запитання, як з ним поводилися, В. Людмирський відповів, що його самопочуття задовільне: "Я живий-здоровий. Ви мене бачите - особливих якихось ушкоджень на мені немає, тому, панове, на це запитання я думаю відповісти після закінчення слідства".

Водночас голова Нацполіції України Сергій Князєв на прес-конференції повідомив: "Ми затримали трьох учасників правопорушення. Чому це перша фаза силової операції? Тому що ми маємо намір продовжити свої слідчі оперативно-розшукові заходи і затримати інших учасників організованого злочинного угруповання, до якого входять переважно не громадяни України, іноземці, які цим професійно займалися".

Як повідомлялося, увечері 18 липня 2016 року невідомі викрали начальника департаменту електропостачання ВАТ "Укрзалізниця" В. Людмирського, коли той вигулював свого собаку в одному з київських дворів. Зловмисники застрелили собаку і, погрожуючи зброєю, змусили потерпілого сісти в автомобіль. Пізніше викрадачі вступили в контакт із сім'єю з вимогою викупу розміром 10 млн євро.

27 березня поточного року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція Київської області звільнила В. Людмирського. За його даними, двох фігурантів справи затримано, схованку-бункер для заручників встановлено (у приватному будинку в селі Фастовці Київської області), вилучено зброю та вибухівку.

Керівник МВС проінформував, що за підозрою в участі в злочині затримано громадянина РФ (дагестанця) та громадянина України.

Кримінальне провадження, раніше відкрите за ст. 115 (умисне вбивство), перекваліфіковано на ст. 189 (вимагання) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.