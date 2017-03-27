Голова Верховного суду не береться прогнозувати, чи стануть він і його колеги суддями оновленого суду

Старт роботи оновленого Верховного суду України залежить від ухвалення пакета законопроектів про внесення змін до процесуального законодавства, наголошує голова Верховного суду України Ярослав Романюк.

"Закон передбачає, що до кінця березня мав почати роботу новий Верховний суд. Для всіх очевидно, що цього не станеться, хоч би тому, що новий Верховний суд не може розпочати свою роботу раніше, ніж набудуть чинності зміни до процесуальних законів", - повідомив Я. Романюк у понеділок на брифінгу в Києві.

Він нагадав, що законопроекти про внесення змін до процесуального законодавства спрямовані президентом до парламенту як невідкладні. "Президент просить розглянути їх невідкладно, але якою буде реакція парламенту, коли закони будуть ухвалені - побачимо", - наголосив голова Верховного суду.

Запитання про свої власні шанси та шанси колег потрапити до складу оновленого верховного суду Я. Романюк адресував Вищій кваліфікаційній комісії суддів, яка проводить конкурс із відбору суддів.

"Ми готуємося, беремо участь у конкурсі, а оцінювати наші здібності, доброчесність і професійну етику - завдання ВККС", - додав він.

Говорячи про конкурс на посади суддів до оновленого Верховного суду, він висловив думку, що конкурсна процедура недосконала і навряд чи може бути такою. "Тим паче таке в Україні проводиться вперше, безумовно, помилок неможливо було уникнути... Але такий закон, ми прийняли цей виклик, пішли на цей конкурс, беремо в ньому участь. А вдасться нам пройти чи ні - запитання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ми тепер чекаємо на результати другого туру - там побачимо", - розповів Я. Романюк.

Він також наголосив, що визначення дати старту роботи оновленого Верховного суду також перебуває в компетенції Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка проводить конкурс.