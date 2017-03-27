Події

18:42 27.03.2017

У Запоріжжі 28 березня відбудуться антитерористичні навчання

У центрі Запоріжжя у вівторок, 28 березня, відбудуться масштабні 6-годинні антитерористичні навчання, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

У СБУ наголосили, що на території Запоріжжя регіональні суб'єкти боротьби з тероризмом відпрацьовуватимуть план "Перехоплення" і "Сирена", зокрема біля Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогес).

Управління СБУ просить запорожців не хвилюватися у зв'язку із зосередженням у центрі міста спецназівців і військових Нацгвардії.

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