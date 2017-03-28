Події

09:08 28.03.2017

У прокуратурі Києва не коментують даних про розшук нібито спільника вбивці екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивства екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці Д. Вороненкова - Ярослава Левенця.

"Ми не коментуємо ції інформацію через таємниці слідства", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службу прокуратури Києва.

Раніше журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова на своїй сторінці у Facebook написала, що у вбивці Д. Вороненкова був спільник Ярослав Левенець, з 2012 року - в розшуку за економічні злочини.

Вона також наводить сторінку з сайта МВС щодо розшуку Я. Левенця з 24 березня за 1 ч. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д. Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивцю поранив охоронець екс-депутата і кілер згодом помер у лікарні.

За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт"), радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вбивця – агент російських спецслужб, "інтегрований" в українські силові структури, Павло Паршов.

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