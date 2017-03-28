Події

09:23 28.03.2017

Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Кілька акивістів у вівторок уранці розбирають бетонні блоки, якими раніше в березні заблокували приміщення центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" - на вул. Володимирська, 46, в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", від загороджувальних блоків, наліпок і написів очищено майже всю стіну будівлі. Активісти застосовують ручні інструменти. Деякі перехожі знімають те, що відбувається з допомогою мобільних телефонів.

Як повідомлялося, в середині березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва замурували вхід до центрального відділення Сбербанку.

27 березня партія "Національний корпус", представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку Росії в Україні.

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

Заборгованість із виплати зарплати в Україні в лютому зросла на 4,6% - Держстат

ОСТАННЄ

Склади під Балаклією відвідали представники посольства США для оцінки допомоги

У Попаснянському районі внаслідок обстрілу НЗФ поранено українського військового

Справу про заволодіння угіддями "Сухолуччя" буде розглянуто по суті 13 квітня

Основним покупцем української "дочки" Сбербанку виступить син власника російської нафтової компанії

Порошенко підписав закон про внесення змін до законодавства щодо е-декларування

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog869.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА