Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Кілька акивістів у вівторок уранці розбирають бетонні блоки, якими раніше в березні заблокували приміщення центрального відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" - на вул. Володимирська, 46, в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", від загороджувальних блоків, наліпок і написів очищено майже всю стіну будівлі. Активісти застосовують ручні інструменти. Деякі перехожі знімають те, що відбувається з допомогою мобільних телефонів.

Як повідомлялося, в середині березня представники націоналістичних організацій в центрі Києва замурували вхід до центрального відділення Сбербанку.

27 березня партія "Національний корпус", представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку Росії в Україні.