Події

09:31 28.03.2017

Основним покупцем української "дочки" Сбербанку виступить син власника російської нафтової компанії

Основним покупцем українського дочірнього банку Сбербанку виступить син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд, випливає з повідомлення латвійського Norvik Banka, який також бере участь в угоді.

Сбербанк у понеділок ввечері оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і білоруська приватна компанія.

"Сьогодні AS Norvik Banka і його основний акціонер, громадянин Великобританії Григорій Гусельников, підписали угоду про участь в інвестиційному консорціумі з придбання українського підрозділу російського Сбебанку. Мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і належна йому білоруська компанія. Ця угода надасть можливість запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень банку, створений Сбербанком Росії", - йдеться в релізі Norvik Banka.

"Цей банк має чудову інфраструктуру: в його платформу попереднім власником - Сбербанком Росії - були вкладені сотні мільйонів доларів. Це солідне підґрунтя для розвитку і якісного зростання проекту. Мій досвід підказує, що, прийнявши рішення про участь у ньому, всі учасники консорціуму роблять вельми далекоглядну і вигідну інвестицію, а самому банку це надасть можливість зробити великий крок уперед і реалізувати багато передових проектів не лише в Україні, але і в сусідніх країнах Європи", - заявив С. Гуцерієв, слова якого наводять у релізі.

У повідомленні про родинні зв'язки інвестора нічого не сказано, проте наведена там біографія - навчання в Херроу і Оксфорді, робота в Glencore - повністю збігається з біографією сина власника "Русснефти".

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

ОСТАННЄ

Склади під Балаклією відвідали представники посольства США для оцінки допомоги

У Попаснянському районі внаслідок обстрілу НЗФ поранено українського військового

Справу про заволодіння угіддями "Сухолуччя" буде розглянуто по суті 13 квітня

Заборгованість із виплати зарплати в Україні в лютому зросла на 4,6% - Держстат

Порошенко підписав закон про внесення змін до законодавства щодо е-декларування

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
обои на стены на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА