Основним покупцем української "дочки" Сбербанку виступить син власника російської нафтової компанії

Основним покупцем українського дочірнього банку Сбербанку виступить син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд, випливає з повідомлення латвійського Norvik Banka, який також бере участь в угоді.

Сбербанк у понеділок ввечері оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і білоруська приватна компанія.

"Сьогодні AS Norvik Banka і його основний акціонер, громадянин Великобританії Григорій Гусельников, підписали угоду про участь в інвестиційному консорціумі з придбання українського підрозділу російського Сбебанку. Мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і належна йому білоруська компанія. Ця угода надасть можливість запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень банку, створений Сбербанком Росії", - йдеться в релізі Norvik Banka.

"Цей банк має чудову інфраструктуру: в його платформу попереднім власником - Сбербанком Росії - були вкладені сотні мільйонів доларів. Це солідне підґрунтя для розвитку і якісного зростання проекту. Мій досвід підказує, що, прийнявши рішення про участь у ньому, всі учасники консорціуму роблять вельми далекоглядну і вигідну інвестицію, а самому банку це надасть можливість зробити великий крок уперед і реалізувати багато передових проектів не лише в Україні, але і в сусідніх країнах Європи", - заявив С. Гуцерієв, слова якого наводять у релізі.

У повідомленні про родинні зв'язки інвестора нічого не сказано, проте наведена там біографія - навчання в Херроу і Оксфорді, робота в Glencore - повністю збігається з біографією сина власника "Русснефти".