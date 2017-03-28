Справу про заволодіння угіддями "Сухолуччя" буде розглянуто по суті 13 квітня

Шевченківський районний суд Києва 13 квітня розпочне слухання по суті кримінального провадження про незаконне передання у власність екс-президента України Віктора Януковича угіддя в урочищі "Сухолуччя", повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 квітня слухання по суті справи про незаконної передачи у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя під сухолуччям у Київській області площею 17,48 га", - написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 15 червня 2016 року департамент спецрозслідувань Генпрокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких – колишня голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко, директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем'єр-міністра (2007 рік) Микола Коломієць, директор ТОВ "Дім лісника" Юрій Булава тощо.

Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянки лісового фонду загальною площею 17,48 га (вартість - понад 22 млн грн) Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолучского сільської ради Вишгородського району Київської області.

Як повідомлялося, під час досудового слідства накладено арешт на цю земельну ділянку, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя", а також на майно у комплексі. Крім того, накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 10 млн грн.