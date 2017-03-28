У Балаклії відновлено газопостачання 80% абонентів

Станом на ранок вівторка у м. Балаклія Харківської області повністю відновлено теплопостачання, а газ підключено 80% абонентів, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Євгена Шахненка.

"Підключення абонентів міста Балаклія та села Борщівка до газу завершиться протягом 28 березня. Електропостачання в місті та прилеглих населених пунктах, повністю відновлено. Електропостачання села Яковенкова здійснюється за тимчасовою схемою з допомогою 2 електростанцій ДСНС", - йдеться в повідомленні.

В інформації також наголошується, що всі евакуйовані через вибухи боєприпасів на артилерійських складах Міноборони повернулися з тимчасових евакуаційних пунктів до Балаклії.

"Ми почали ремонтно-відновлювальні роботи. У них задіяні вже 14 будівельних компаній Харківщини. У першу чергу проводяться ремонти покрівель - ці роботи вже почалися. З 29 березня почнемо встановлювати вікна", - цитує прес-служба Є. Шахненка.

Він також повідомив, що 28 березня фахівці Міністерства оборони України почнуть утилізацію вибухонебезпечних предметів: "Утилізація буде проходити на спеціально відведеній території військової частини. Зрозуміло, що будуть чутні вибухи. Хочу попередити населення Балаклії, що приводу для занепокоєння немає. Роботи планові, безпечні, все перебуває під контролем".

За інформацією ДСНС, зараз піротехнічні підрозділи продовжують технічне обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до території арсеналу. Протягом 27 березня в штаб із ліквідації НС у Балаклійському районі надійшло 45 заявок із виявлення вибухонебезпечних предметів. Інформація надійшла від людей, що повернулися до міста та виявили предмети, зовні схожі на боєприпаси, в місцях, які були недоступні піротехнікам під час подворового обходу. До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків і 27 одиниць спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).