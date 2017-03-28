ВАСУ розгляне позов екс-генпрокурора Шокіна про поновлення на посаді

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін подав позов до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) про визнання незаконними та скасування рішень про його звільнення, а також про відновлення на адміністративній посаді.

Відповідний позов зареєстровано на сайті ВАСУ.

У справі зазначено, що позивач – В.Шокін, відповідачі – президент України Петро Порошенко, Верховна Рада (представник відповідача – Микола Олефіренко).

Розгляд позову призначено на 10 квітня. Справу розглядатиме колегія суддів.

У прес-службі ВАСУ агентству "Інтерфакс-Україна" пояснили, що В. Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення, а також відповідні укази президента. Крім того, екс-генпрокурор просить відновити його на "адміністративній посаді".

Як повідомлялося, 29 березня 2016 року Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом України П. Порошенком генпрокурора В. Шокіна. 3 квітня П. Порошенко підписав указ про звільнення його з посади.

У травні генпрокурором України був призначений Юрій Луценко.