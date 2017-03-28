Transparency International виступає за скасування поправок до закону про е-декларування в Україні

Transparency International та її голова Хосе Угаз закликають владу України скасувати суперечливі поправки до закону про запобігання корупції, які, як їм здається, направлені на залякування і націлені на активістів, які борються з корупцією.

"Ці нові положення мають бути негайно скасовані. Законодавці намагаються залякати громадянське суспільство і, зокрема, активістів боротьби з корупцією. Якщо ці поправки набудуть чинності, буде зрозуміло, що українські керівники не серйозно ставляться до боротьби з корупцією. Це покаже, що вони стали сторону тих, хто хоче припинити антикорупційний рух", - заявив Х. Угаз в оприлюдненому на сайті Transparency International документі.

Поправки зроблять обов'язковим для лідерів антикорупційних груп надання електронних декларацій про їхні активи, аналогічні тим, які наразі є обов'язковими для державних службовців, суддів, старших державних службовців та членів парламенту.

"Ці поправки є мстивою відплатою законодавців, які обурені тим, що вони зобов'язані декларувати своє багатство. Немає підстав виділяти антикорупційні групи", - наголосив Х. Угаз.

У свою чергу виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин зазначив, що неурядові організації і так перебувають під наглядом громадськості та їхніх донорів.

"Відповідні органи розглядають податкову і фінансову звітність. Наші річні звіти доступні в Інтернеті. Ці нові поправки, які поширюються на організації, які працюють з нами, якщо вони будуть запроваджені, ускладнять не лише антикорупційну діяльність, але і життя людей, які допомагають і підтримують нашу роботу".

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 березня 268 голосами схвалила закон №6172, згідно з яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала їх подавати "антикорупціонерів" (керівників або членів вищого органу управління громадських об'єднань, які займаються діяльністю з протидії корупції), членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду у другому читанні та прийнятті в цілому законопроекту Рада прийняла велику кількість поправок, частину з яких їхніх автори міняли з голосу. Таким чином, нараі остаточний текст прийнятого документа невідомий.

У посольстві США в Україні, коментуючи ухвалені зміни, розширення переліку зобов'язаних подавати е-декларації про майно та доходи на громадських діячів є кроком назад у процесі реформ в Україні. "Е-декларації для вищих державних чиновників – сильний крок вперед у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню – робити крок назад", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому в соцмережі Twitter в четвер увечері.

Єврокомісар із питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган у своєму акаунті в Twitter написав: "Е-декларації мають бути націлені на корупцію в органах державного управління, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства... Зміни до закону про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і повинні бути переглянуті".

У понеділок, 27 березня, стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав зміни до законодавства про електронне декларування і передав його на підпис президенту.

Цього ж дня президент України П. Порошенко повідомив, що проведе консультації в Адміністрації президента з приводу ухвалених парламентом змін до законодавства щодо е-декларування.

Після зустрічі з главою держави виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин повідомив, що президент не може накласти вето на цей закон, оскільки завдяки цим змінам військовослужбовці у зоні АТО звільняються від електронного декларування. Водночас, П. Порошенко запропонував активістам створити робочу групу з напрацювання поправок до нього, що президент внесе до парламенту як невідкладні.

"Оскільки зобов'язання заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з'являється лише з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участю представників громадських організацій, народних депутатів і представників Адміністрації президента з метою розробки погоджених змін до цього закону", - поінформували в прес-службі президента України.

Увечері 27 березня президент України Петро Порошенко підписав закон, що звільняє низку військовослужбовців від необхідності заповнювати електронні декларації, але вводить обов'язкове електронне декларування для представників неурядових громадських організацій.