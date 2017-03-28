У рамках нового стартапу Маска спробують безпосередньо підключити людський мозок до комп'ютера

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск створив нейронауковий стартап Neuralink, що займеться розробкою нейроиінтерфейсів для пошуків варіантів лікування захворювань, а в перспективі - і для поліпшення продуктивності мозку.

Для цього запалановано створити інтерфейси для підключення мозку до комп'ютера, пише Wall Street Journal.

Компанія Neuralink зареєстрована в Каліфорнії, її основний профіль - медичні дослідження. Компанія ставить перед собою мету створити розробки у лікування епілепсії, великого депресивного розладу і хвороби Паркінсона. Заплановано покращувати ті методи, що існують на сьогоднішній день, а також розробляти нейроімплантати. Для цього в Neuralink прийшли вже кілька вчених-нейрофізіологів, що здійснюють розробки у сфері нейроінтерфейсів.

Крім цього, в майбутньому Маск планує розробити високошвидкісний нейроінтерфейс ("neural lace" або "нейромереживо") для створення свого роду гібрида мозку людини і комп'ютера. Передбачається, що інтерфейс надасть можливість людині безпосередньо підключатися до комп'ютера, тобто без проміжних засобів введення-виведення.

Видання Engadget пише, що раніше І. Маск вже зазначав, що, на його думку, людству в майбутньому необхідно буде знайти спосіб покращити продуктивність мозку за рахунок комп'ютера, щоб сильно не відстати від машин. На думку винахідника, необхідні для цього технології можуть з'явитися приблизно через п'ять років, але до прямого підключення до штучного інтелекту ще далеко.