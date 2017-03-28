Події

14:58 28.03.2017

Україна в 2016 р. збільшила експорт ягід журавлини та чорниці більш ніж утричі

Український експорт ягід журавлини та чорниці в 2016 році становив 2,9 тис. тонн, що в 3,3 раза більше, ніж у 2015 році, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням на сайті у вівторок, найбільшими імпортерами українських ягід у цій категорії стали Польща (1,4 тис. тонн), Нідерланди (613 тонни) і Білорусь (541 тонн). Загалом зовнішні постачання цих ягід принесли минулого року $6,9 млн валютної виручки.

За даними Мінагропроду, спостерігалося також більш ніж дворазове зростання зовнішніх постачань плодів малини, ожини, шовковиці (до 720 тонн) і в 1,7 раза - ягід суниці та полуниці (до 2,27 тис. тонн).

"Водночас уперше з 2013 року з України було експортовано 79 тонн смородини на суму $18,2 тис.", - зазначають у відомстві.

Як повідомлялося, держбюджет на 2017 рік передбачає виділення грошей на програму компенсації кредитних ставок аграріям - 300 млн грн, на кредити фермерам - 65 млн грн, на підтримку тваринництва - 170 млн грн, на розвиток хмелярства, закладення нових садів, виноградників, ягідників - 75 млн грн, на квазіакумуляцію ПДВ - 4 млрд грн, здешевлення сільгосптехніки - 550 млн грн, інші програми - 287,8 млн грн.

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