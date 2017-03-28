Кабмін схвалить звіт про виконання держбюджету-2016 і фінплан "Укрспецекспорту" на 2017 рік

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 березня має намір схвалити приватизацію державного підприємства "Електронмаш", фінансовий план державної компанії з експорту й імпорту продукції та послуг військового і спеціального призначення "Укрспецекспорт" на 2017 рік і звіт про виконання державного бюджету на 2016 рік.

Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті уряду у вівторок, ці питання на засіданні відповідно представлять голова Фонду державного майна Ігор Білоус, генеральний директор "Укрспецекспорту" Павло Букін, міністр фінансів Олександр Данилюк.

Окрім того, Кабмін має намір затвердити положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Уряд планує затвердити порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених систем.

Кабмін має намір також схвалити підписання угоди з Афганістаном про створення спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

У планах уряду також є створення головного управління Пенсійного фонду в Києві.

Кабмін планує схвалити приватизацію держпідприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів".

Уряд має намір схвалити призначення стипендій президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2017 рік.

Окрім того, уряд має намір розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.