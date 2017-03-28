Події

16:32 28.03.2017

Україні потрібен закон, який підтверджує курс на євроатлантичну інтеграцію - нардеп Фріз

Україні потрібен закон, який підтвердить її курс на євроатлантичну інтеграцію, вважає голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз (фракція "Блок Петра Порошенка").

"Потрібен один закон, який чітко підтверджуватиме євроатлантичну інтеграцію, у якому будуть чітко окреслені напрями інтеграції України в НАТО", - сказала І. Фріз під час міжнародного круглого столу "Подолання міфів про НАТО: agenda2020" у Києві у вівторок.

Вона також зазначила, що стажування або навчання курсантів вищих військових навчальних закладів України у військових вишах країн - членів НАТО стане реальністю: "Ми працюватимемо над розширенням можливостей для наших курсантів - представників військових навчальних закладів - здобувати знання або бути прийнятими на навчання у вищі навчальні військові заклади країн - членів НАТО".

За словами І. Фріз, у регіонах України потрібно більше розповідати про НАТО, про діяльність цієї організації і не лише у військовій сфері.

"Ми вже розробили план заходів у регіонах, де будемо говорити, дебатувати, роз'яснювати, розвінчувати міфи про НАТО і таким чином... збільшувати кількість наших прибічників", - зазначила народний депутат.

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