Запровадження НКРЕКП абонплати за розподіл газу знімає перешкоди для постачання газу "Нафтогазом" безпосередньо населенню

Запровадження Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із квітня абонентської плати за розподіл газу знімає перешкоди для постачання газу НАК "Нафтогаз України" безпосередньо населенню, вважає заступник голови правління альянсу "Нова енергія України" Мирослав Боднар.

"Раніше "Нафтогаз" говорив, що не може вийти безпосередньо на населення, скаржився, що постачання можливе лише через 30 "прокладок" (підприємства-постачальники газу зі спеціальними обов'язками, PSO - ІФ). Після ухвалення НКРЕКП сьогоднішніх рішень усі перешкоди знято. Тарифи на транспортування і розподіл газу, які раніше були включені у вартість газу для споживача, тепер виділені в окрему абонентську плату. У споживача буде окремий договір із розподільною компанією (облгазом - ІФ), за яким він вноситиме фіксовану абонентську плату, і окремий договір із постачальником, якого він може обирати виходячи зі своїх переваг щодо ціни газу, якості сервісу. Таким постачальником може бути і "Нафтогаз", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

М.Боднар висловив думку, що введення абонплати значено підвищить прозорість роботи галузі.

"Перехід на абонентську плату змінює принцип: якщо раніше споживачі сплачували за розподіл більше взимку (у загальній вартості споживаного газу), то тепер плата буде рівномірною протягом усього року. Транспортування і розподіл - це менше ніж 10% від загальної вартості газу для споживача, тепер ми цю складову відділяємо і робимо більш прозорою та зрозумілою. Стануть неможливими спекуляції, коли говорять, що негідники-облгази підняли ціни на газ: облгази і "Укртрансгаз" отримуватимуть плату лише за свої послуги з транспортування та розподілу чітко у фарватері, визначеному НКРЕКП", - зазначив він.

Експерт також сказав, що загальна сума, яку сплачують споживачі за послуги транспортування і розподілу з переходом на нову модель, зросте, проте більша частина зростання припадає на "Укртрансгаз". "Зростання - наслідок того, що в складі абонентської плати є 7 млрд грн додаткових коштів "Укртрансгазу", які він має отримати за методологією "вхід-вихід" (що передбачає прискорену амортизацію ГТС та стимулювальне регулювання для цієї компанії). Частка розподільних компаній тут мінімальна", - сказав він.

М.Боднар додав, що деяке зростання надходжень для розподільних компаній (облгазів), закладене в нових ставках абонплати, спрямоване на покриття зростання мінімальних заробітних плат, збільшення вартості газу, використовуваного на виробничо-технологічні потреби (з 5,8 до 6,6 тис. грн за 1 тис. куб. м).

Водночас, на думку експерта, збільшення плати за послуги транспортування і розподілу буде відчутним насамперед для абонентів, які споживають незначний обсяг газу.

"Тут є певний перекіс: споживачам, які беруть мало газу, доведеться платити більше. Але ж це свідчить лише про те, що вони історично не оплачували повної вартості послуг. Смішно, коли вам до квартири заведена труба під тиском, яку необхідно обслуговувати, фарбувати, ремонтувати, а плата за її користування менша, ніж за провід "Укртелекому", - резюмував М.Боднар.

Як повідомлялося, НКРЕКП у вівторок ухвалила рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу.