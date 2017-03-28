"ЛЕО" після закінчення опалювального сезону має намір знеструмити Попаснянський водоканал та інші комунальні підприємства

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) планує після закінчення опалювального сезону знеструмити КП "Попаснянський районний водоканал", борг якого становить 128 млн грн, повідомила прес-служба компанії у вівторок.

"Із закінченням опалювального сезону "ЛЕО" має намір відключити об'єкти Попаснянського водоканалу, що залишилися в роботі, на ЗФС-1, ЗФС-2 і ЗФС-3, що постачають більшу частину видобутої води (90%) на НКТ - до Луганська, Алчевська, Стаханова та інших міст", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "ЛЕО" у квітні відключить від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, що мають борги за електроенергію.

Найбільшими комунальними боржниками обленерго є КСП "Лисичанськводоканал" (борг - 125 млн грн), КП "Лисичанськтепломережа" (34 млн грн), Рубіжанське ВУВКГ (9,5 млн грн), Кремінське ВУВКГ (Рубіжне, 4 млн грн), РКП "Старобільськвода" (1,5 млн грн).

"Ці підприємства, а також інші - з меншою, але не менш важливою заборгованістю, - буде відключено від електропостачання найближчими тижнями", - зазначають у прес-службі.

У "ЛЕО" нагадують, що з 20 березня компанія розпочала відключення від електропостачання установ бюджетної сфери області, що заборгували за електроенергію майже 12,5 млн грн.

Як повідомлялося, "ЛЕО" здійснює постачання електроенергії на НКТ у виконання постанови Кабінету Міністрів №263 від 7 травня 2015 року, хоча з липня 2016 року компанія втратила можливість здійснювати там господарську діяльність. При цьому всі заклики обленерго припинити постачання або знизити їх до рівня оплати не були почуті владою, через що компанія перебуває в критичному фінансовому становищі.

Станом на 1 березня 2017 року споживачі заборгували "ЛЕО" 5,5 млрд грн, із них майже 5 млрд грн, або більше ніж 80%, заборгували споживачі з НКТ. Борг "ЛЕО" перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд грн.

"ЛЕО" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, здійснює діяльність у Луганській області.