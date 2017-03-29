Невідомі обстріляли Генконсульство Польщі в Луцьку

У середу вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, повідомляє volyn24.com.

Імовірно був здійснений обстріл із гранатомета. У даху приміщення утворилася діра, розбито вікно.

"Цілилися в крайнє вікно. Напад стався близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух", - йдеться в повідомленні.

Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета або іншого "серйозного озброєння".

Віце-консул Кшиштоф Савицький підтвердив факт обстрілу. Він також зазначив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У свою чергу, як повідомив телеканал "112.Україна", правоохоронці на місці інциденту виявили залишки РПГ-22, а саме задню кришку. Імовірно зловмисники стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

За інформацією телеканалу, правоохоронці нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею "теракт".

Наразі консульство не працює.