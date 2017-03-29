Події

10:15 29.03.2017

Невідомі обстріляли Генконсульство Польщі в Луцьку

У середу вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, повідомляє volyn24.com.

Імовірно був здійснений обстріл із гранатомета. У даху приміщення утворилася діра, розбито вікно.

"Цілилися в крайнє вікно. Напад стався близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух", - йдеться в повідомленні.

Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета або іншого "серйозного озброєння".

Віце-консул Кшиштоф Савицький підтвердив факт обстрілу. Він також зазначив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У свою чергу, як повідомив телеканал "112.Україна", правоохоронці на місці інциденту виявили залишки РПГ-22, а саме задню кришку. Імовірно зловмисники стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

За інформацією телеканалу, правоохоронці нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею "теракт".

Наразі консульство не працює.

ВАЖЛИВЕ

USAID зупинив співпрацю з НАЗК

Бойовики за минулу добу 61 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранено троє бійців

Порошенко хоче запропонувати відновлення спеціальних військових судів згідно зі світовою практикою

Україні потрібен закон, який підтверджує курс на євроатлантичну інтеграцію - нардеп Фріз

Суд дозволив затримати ймовірного спільника вбивці екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

ОСТАННЄ

Монетизацію пільг в Україні буде проведено з 2018 р. - Рева

В Україні презентували новий шрифт - Mariupol

МЗС України назвало заочний арешт Яценюка російським судом "елементом гібридної війни" та закликало посилити санкції проти Москви

Українська "дочка" Сбербанку скасувала добові ліміти на операції з використанням корпоративних карт

Суд задовольнив вимогу САП розглянути її позов про розірвання договору ФДМ зі структурами Group DF щодо створення ТОВ "ЗТМК"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
каталог детских игрушек на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА