Події

11:10 29.03.2017

Справа проти Чийгоза є політичною - Беца

Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца вважає сфабрикованим процес проти заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

"Вимагаємо припинення фарсу, звільнення Ахтема. Так звані слухання вкотре вказують на політичний характер справи Чийгоза", - написала М.Беца в мікроблозі Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, суд у Криму продовжив термін арешту заступникові голови меджлісу кримськотатарського народу А.Чийгозу до 8 липня.

А.Чийгоза затримали 29 січня 2015 року в Криму за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року.

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