Слідство розглядає теракт серед версій вибуху в Генконсульстві Польщі в Луцьку, такі провокації вигідні лише РФ

Служба безпеки України заявляє, що серед версій вибуху в адмінбудівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку (Волинська обл.), що стався найімовірніше внаслідок пострілу з гранатомета РПГ-26, слідство розглядає і терористичний акт, подібні провокації вигідні лише Росії.

"У ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку стався вибух. За попередніми даними, причиною став постріл із гранатомета РПГ-26. Жертв унаслідок вибуху немає. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ та поліції. Слідство розглядає декілька версій інциденту, у тому числі й терористичний акт", - йдеться в заяві СБУ, поширеній у середу.

СБУ докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних. Глава спецслужби Василь Грицак повідомив послу Польщі в Україні Яну Пєклу про заходи, яких вживає СБУ для розкриття інциденту.

"Провокації проти Республіки Польща, які час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні - Російській Федерації, почерк якої видно здалека. (...) Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським та польським народами", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею "теракт".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

У зв'язку з інцидентом до польського МЗС було викликано посла України в Польщі Андрія Дещицю. А представництво Польщі в Києві вручить ноту протесту українському МЗС.