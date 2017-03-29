Корчак наразі не має наміру йти у відставку

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак заявляє, що не має наміру подавати у відставку у зв'язку з відповідною пропозицією прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

"Ні, я не йтиму у відставку, доки я сама для себе не прийму (рішення - ІФ). Шкода тих зусиль, які були витрачені на те, щоб запустити це агентство", - сказала вона журналістам у Києві в середу.

За її словами, відставка членів НАЗК паралізує роботу, зокрема з перевірки е-декларацій.

Н.Корчак також вважає проблемою колегіальну форму організації НАЗК.

Раніше на засіданні Кабміну В.Гройсман розкритикував роботу Н.Корчак і порадив усім членам НАЗК написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру електронних декларацій.

Згідно з інформацією НАЗК, зарплата Н.Корчак за лютий 2017 року становила 101 тис. 400 грн, з яких посадовий оклад - 40 тис. 560 грн, надбавка за вислугу років - 20 тис. 280 грн, надбавка за інтенсивність праці - 40 тис. 560 грн.

У ЗМІ повідомлялося, що за жовтень 2016 року Н.Корчак отримала понад 183 тис. грн зарплати.