Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд

Високий суд Лондона в середу схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на рішення, оголошене в залі суду.

Суддя відкинув усі аргументи української сторони, зокрема зняв із РФ обвинувачення в політичному тиску на Україну.

Київ має намір оспорювати рішення Високого суду Лондона. Суд надав дозвіл на подання апеляції.

Бонди України дешевшають після рішення суду, повідомляє також Bloomberg.

Високий суд Лондона 19 січня завершив перші слухання за позовом до України компанії The Law Debenture Trust Corporation, що представляє як довіритель інтереси Росії як єдиного власника єврооблігацій України на суму $3 млрд, за якими емітент перебуває в дефолті вже понад рік. Слухання були присвячені вивченню клопотання російської сторони про розгляд позову в прискореному порядку. Суд вислухав позиції сторін і віддалився для ухвалення рішення, чи розглядати позов у прискореному порядку (передбачає презентацію позицій сторін, після чого суддя ухвалю рішення на основі дослідження фактів - кредитної документації) чи йти шляхом класичного судового процесу. В середу, 29 березня, суддя оголосив свій вердикт.

Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року коштом Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск і $75 млн - останній купонний платіж). Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант відмовилася обговорювати, наполягаючи на суверенному характері заборгованості. Борг необхідно було погасити до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування російських єврооблігацій.

Після цього, 17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси Росії у суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, що консультує РФ протягом кількох років.

Україна 27 травня подала до Високого суду Англії заперечення проти позову, в яких вона зазначала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним і не підлягає примусовому виконанню з низки причин, серед яких порушення внутрішнього законодавства та встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також "тиск із боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладання Україною угоди про асоціацію з ЄС".

Незабаром, 28 липня, Росія подала до Високого суду Лондона клопотання про ухвалення рішення щодо облігацій України, що належать РФ, у прискореному порядку. Клопотання від імені РФ подала незалежна компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси Російської Федерації як єдиного власника облігацій України на $3 млрд.

За правилами цивільного судочинства Англії, клопотання спрямоване на ухвалення судового рішення без проведення повномасштабного судового розгляду за позовом на тій основі, що в України немає реальних шансів оспорити вимогу трасті про виплату боргу за облігаціями.