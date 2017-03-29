Рішення Лондонського суду про прискорений розгляд позову РФ до України не враховує фактів військової та економічної агресії
Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Україна поважає рішення Високого суду Лондона про прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд, але вважає, що воно не враховує економічної та військової агресії з боку Росії стосовно України.
"Щойно отримали рішення англійського суду щодо так званого російського боргу, яке не визнає позиції та аргументів України у цій справі. Ми з повагою ставимося до цього рішення, але обґрунтовано вважаємо, що таке рішення не враховує об'єктивних фактів економічної та військової агресії проти України та її народу, які Росія безперервно здійснює з 2014 року", - сказав міністр фінансів на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.