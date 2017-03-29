Події

13:33 29.03.2017

Суд Лондона "заморозив" своє рішення про прискорений розгляд позову РФ до України до наступного засідання, не раніше за кінець квітня

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Високий суд Лондона "заморозив" своє рішення про прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд до наступного засідання, яке відбудеться не раніше ніж наприкінці квітня.

"На прохання українських юристів суд також погодився "заморозити" сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше за кінець квітня", - сказав міністр на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.

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