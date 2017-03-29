Котирування євробондів України просіли на 0,2-0,8 п. п. уздовж кривої на рішенні Лондонського суду

Котирування українських суверенних єврооблігацій в середу просіли на 0,2-0,8 процентного пункту (п.п.) на рішенні Високого суду Лондона прийняти до розгляду позов РФ до України в прискореному порядку.

За даними агентства Bloomberg, із негативною динамікою лідирують папери з погашенням у 2022 році, вартість яких на 12:45 за київським часом впала на 0,8 п. п - до 95,25% номіналу, а доходність зросла на 0,194 п. п. - до 8,87% річних. За ними йдуть євробонди з погашенням у 2025 і 2026 рр., їхні котирування просіли на 0,75 п. п. - до 91,95% номіналу та 91% номіналу відповідно. Доходність цінних паперів при цьому підвищилася на 0,136 п. п. - до 9,139% річних та на 0,128 п. п. - до 9,197% річних.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона в середу схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд.

Суддя відкинув усі аргументи української сторони, зокрема зняв із РФ обвинувачення в політичному тиску на Україну.

Київ має намір оспорювати рішення Високого суду Лондона. Суд надав дозвіл на подання апеляції.