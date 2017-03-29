Міжнародна конфедерація профспілок передасть до ООН та фінансових інституцій дані про порушення прав працівників в Україні

Влада України продовжує ігнорувати права та інтереси трудящих, про що будуть повідомлені міжнародні організації, заявляє заступник генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Яап Вінен.

"Ми (члени місії Міжнародної конфедерації профспілок - ІФ) зустрічалися (з чиновниками – ІФ) у Міністерстві економіки, і соціальної політики, і Міненерго. Я запитав, якою вони вбачать стратегію зайнятості (трудящих – ІФ)... вони мало що можуть запропонувати. Частина їхніх планів, на нашу думку, є нереальними, малореальними, а іноді і просто фантастичними. І після дискусій і розмов ми зрозуміли, що відповідальні особи цих міністерств і все, що вони роблять, не має ніякої підтримки, зокрема на рівні парламенту", - розповів Я. Вінен на прес-конференції в середу в Києві.

За його словами, із розмов із заступниками міністрів, із керівниками департаментів зрозуміло, що вони у замкненому колі та не мають політичної підтримки".

Я. Вінен нагадав, що державні органи України відповідають за реалізацію зобов'язань, які вони взяли в рамках Угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Відповідно до цієї угоди, вони мають розробити стратегію зайнятості. "Крім того, згідно з обов'язками перед Європейською комісією, вони також мають сприяти розвитку соціального діалогу в країні. Вони взяли обов'язки щодо ухвалення нового Трудового кодексу, який би відповідав правовим стандартам Міжнародної організації праці", - наголосив він.

За словами Я. Вінена, українські чиновники заявляють, що поглиблюють і розширюють соціальний діалог, проте складається таке враження, що "зміст цього діалогу схожий на порожню пляшку".

"Створюється таке враження, що в Україні всім керує зверху жменька людей, яка нехтує правами трудящих... а в парламенті панує бізнес, олігархи...,"- поділився враженнями заступник генсека конфедерації.

За словами Я. Вінена, згідно з щорічними збірниками Міжнародної організації праці, Україна перебуває в переліку тих країн, де найбільше порушують права трудящих.

"Наступного тижня ми підготуємо вашому прем'єр-міністру (Володимиру Гройсману – ІФ) листа, в якому висловимо все наше занепокоєння, і попросимо його втрутитися в ситуацію. Ми скажемо, що якщо українська влада не прийматиме всерйоз профспілки, то в останніх залишається єдиний шлях – залишити переговори і вийти на вулиці", - наголосив Я. Вінен.

Він також повідомив, що місія має намір звернутися до Європейської комісії, до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні і "пояснити їй, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС - це лише паперовий документ, і звернемо увагу на те, що порушуються права трудящих".

Я. Вінен зазначив, що ситуації в Україні з правами трудящих буде повідомлено в ООН і міжнародні фінансові організації. "Ми передамо міжнародним фінансовим інституціям, МВФ, наприклад, що країні, де ігноруються права трудящих і де ці гроші можуть виявитися у кишені жменьки людей, не слід давати кредити", - сказав він.

Заступник генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок сподівається, що "можливо, після таких дзвінків влада України, уряд зрозуміють, що треба щось зробити, щоб змінити своє ставлення до того, що відбувається, і що вони врешті-решт почнуть поважати права працівників, перестануть закривати підприємства без розробленого попереднього соціального плану".

Він нагадав, що місія Міжнародної конфедерації профспілок та Глобальної профспілки IndustriALL" разом із представниками українських профспілкових об'єднань наразі працює в Україні.