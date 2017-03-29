Слідчі мають у своєму розпорядженні "зачіпки" у справі про вибух у Генконсульстві в Луцьку

Першочергові оперативно-слідчі заходи у справі про вибух у Генеральному консульстві Польщі в Луцьку призвели до отримання певних "зачіпок" у розслідуванні, повідомив начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Юрій Фелонюк на брифінгу.

"Подробиць в інтересах слідства не розголошують", - сказав він, інформує прес-центр СБУ.

Ю. Фелонюк вказав, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Він також висловив переконання, що провокаційні дії агресора не зможуть вплинути на взаємини між дружніми народами. "СБУ докладе максимум зусиль для того, щоб встановити і затримати винних", - запевнив начальник УСБУ.

У свою чергу, начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Петро Шпига на брифінгу повідомив, що перебіг розслідування перебуває на особистому контролі глави МВС України Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва.

"На місці події працюють співробітники поліції і СБУ. Вилучені залишки від гранатомета РПГ-22. Будівля без значних пошкоджень, постраждалих немає", - цитує П. Шпигу сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.