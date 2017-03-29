Події

16:40 29.03.2017

До поліції надійшло 15 повідомлень про крадіжки у Балаклії

До поліції надійшло 15 повідомлень про крадіжки у м. Балаклія Харківської області, де триває ліквідація наслідків пожежі та детонації снарядів на військовому складі; трьох зловмисників затримали.

Як повідомляє в середу відділ комунікації поліції Харківській області, станом на 29 березня на території міста та прилеглих населених пунктів очищені від вибухонебезпечних речовин.

"Надійшло 15 повідомлень про крадіжки, усі факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вживаються заходи для розкриття цих злочинів, трьох зловмисників затримали", - зазначено в повідомленні.

Працюють 3 блокпости, 14 автопатрулів, 31 піших патрулів. Задіяні 713 працівників Національної поліції, патрульної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, військової служби правопорядку, комунальних служб.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклії. За фактом вибуху на арсеналі розпочаті кримінальні провадження за статтями "диверсія" і "службове недбальство".

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