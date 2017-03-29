Нацгвардія посилила безпеку дипломатичних представництв в Україні

У виконання доручення президента України Петра Порошенка з посилення безпеки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні Міністерство внутрішніх справ і, зокрема, Національна гвардія вжила відповідних заходів.

"Щоб уникнути провокацій керованих агресором антидержавних сил, Національна гвардія спільно з підрозділами Національної поліції збільшили кількість нарядів, які несуть службу на маршрутах, розташованих поблизу дипломатичних об'єктів", - йдеться в заяві прес-служби Нацгвардії, оприлюдненій у середу вдень.

Також у прес-службі інформують, що у військових частинах Нацгвардії приведені в готовність резерви, які надають допомогу підрозділам охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

"Основні зусилля особового складу, що залучається до охорони об'єктів, спрямовані на запобігання та припинення можливих терористичних загроз, протиправних дій, порушень громадського порядку біля дипломатичних представництв", - зазначили у відомстві.

Також у повідомленні зазначається, що підрозділи Нацгвардії взаємодіють з територіальними управліннями поліції, штабом антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України, місцевими органами виконавчої влади, військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України на випадок загострення ситуації на об'єктах, що охороняються.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних і консульських установ у країні, щоб уникнути можливих провокацій після інциденту з обстрілом генконсульства Польщі в Луцьку.

У ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку, стріляли із заднього двору і потрапили у вікно останнього поверху.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче перебували охоронці цього приміщення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурений провокацією проти генерального консульства Польщі.

У зв'язку з інцидентом до польського МЗС викликали посла України в Польщі Андрія Дещицю. А представництво Польщі в Києві вручить ноту протесту українському МЗС.

Серед версій вибуху в адмінбудинку Генконсульства Польщі у Луцьку, слідство розглядає і терористичний акт, заявила Служба безпеки України. За попередніми даними, причиною був постріл з гранатомета РПГ-26.

СБУ докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних. Глава спецслужби Василь Грицак повідомив послу Польщі в Україні Яну Пеклу про заходи, що вживаються СБУ для розкриття інциденту.

"Провокації проти Республіки Польща, які час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні - Російської Федерації, почерк якої видно здалеку. (...) Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємини між дружніми українським і польським народами", - йдеться в заяві СБУ.