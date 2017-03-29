Спецслужби РФ невдало спробували від імені України організувати телефонну розмову з президентом Польщі

Спецслужби Російської Федерації, прикриваючись так званими пранкерами, невдало спробували здійснити провокацію між Україною та Польщею, спробувавши організувати телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою від імені української сторони, повідомляє прес-секретар глави Української держави Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Російські спецслужби спробували від імені України організувати ввечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Так звані пранкери не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією президента України", - написав С. Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу вдень.

Прес-секретар П. Порошенка назвав цей випадок ще однією ознакою російського сліду в нападі на генеральне консульство Польщі в Луцьку.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генконсульства Польщі в Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.

Президент України в телефонній розмові з президентом Польщі засудив напад на генеральне консульство і запропонував залучити польських фахівців до розслідування цього інциденту. Він також повідомив, що доручив посилити охорону не лише дипломатичних представництв в Україні, але й місць історичної пам'яті.

"Лідери двох держав погодилися, що ніякі провокації не мають впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні", - інформує прес-служба глави Української держави.