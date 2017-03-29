СБУ опрацьовує варіант спільного з поляками розслідування інциденту з Генконсульством Польщі в Луцьку

Служба безпеки України опрацьовує можливість спільного з польськими правоохоронцями розслідування інциденту з обстрілом приміщення Генконсульства Польщі в Луцьку, скоєного в ніч на середу.

"На цей момент ми також відпрацьовуємо можливість створення спільної групи з розслідування цього резонансного злочину разом із польськими правоохоронцями", - заявив на брифінгу в Києві в середу начальник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

О. Ткачук зазначив, що, згідно з польським законодавством, напад на консульську установу цієї країни за кордоном також кваліфікується в Польщі як злочин.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення генконсульства Польщі в Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.

Президент України в телефонній розмові з президентом Польщі засудив напад на Генеральне консульство і запропонував залучити польських фахівців до розслідування цього інциденту. Він також повідомив, що доручив посилити охорону не лише дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам'яті.

"Лідери двох держав погодилися, що ніякі провокації не мають впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні", - інформує прес-служба глави Української держави.