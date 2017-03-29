Слідчі поки що не виключають версії хуліганства або помсти за невидачу візи в обстрілі генконсульства Польщі у Луцьку – СБУ

Слідство поки що не виключає версії, що обстріл будівлі генконсульства Польщі у Луцьку, кваліфікований як теракт, міг бути актом хуліганства, або помсти з боку особи, що не отримала візи до Польщі, заявляє начальник Апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

"Щодо додаткових версій, які розглядаються слідством, - це і хуліганство (це поки що також не виключається), тобто певні дії, які не мали політичної мотивації. Також розглядається те, що хтось із людей, яким, приміром, було відмовлено у видачі візи в Європейський Союз цією консульською установою, вирішив таким чином помститися", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

О. Ткачук зазначив, що йому не відомо про факти погроз на адресу генконсульства Польщі у Луцьку, або його співробітникам, однак робота з польськими дипломатами в Луцьку все ще триває.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення генконсульства Польщі у Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.

Президент України у телефонній розмові з президентом Польщі засудив напад на генеральне консульство і запропонував залучити польських спеціалістів до розслідування цього інциденту. Він також повідомив, що доручив посилити охорону не лише дипломатичних представництв в Україні, але і місць історичної пам'яті.

"Лідери двох держав погодилися, що ніякі провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовилися продовжити контакти на вищому рівні", - інформує прес-служба глави Української держави.