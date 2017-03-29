У СБУ вказали на зв'язок між обстрілом Генконсульства Польщі в Луцьку та провокацією біля Львова, відкрито справу за чотирма статтями КК

Служба безпеки України вбачає зв'язок між обстрілом Генконсульства Польщі в Луцьку та спробою провести акцію з блокування дороги у Львівській області.

"Гасла й інформаційні меседжі, заготовлені для цієї акції, свідчать про певний зв'язок між подіями в Луцьку та поблизу Львова", - зазначив начальник апарату глави СБУ Олександр Ткачук на брифінгу в Києві в середу.

Він поінформував, що, за оцінками фахівців, організація та проведення цієї акції почалися фактично одразу після пострілу по Генконсульству Польщі в Луцьку.

О. Ткачук повідомив, що глава СБУ Василь Грицак поінформував про цю інформаційну провокацію посла Польщі в Україні Яна Пекло.

За словами представника СБУ, ця провокація є частиною російської спланованої інформаційної операції, яку організували для розпалювання міжетнічної, міжнаціональної ворожнечі між поляками й українцями.

Він також розповів, що організатори прибули на місце проведення акції о 7:00 і розпочали рекогносцирування; передбачалося, що акція триватиме до 22:00.

"Учасники акції були налаштовані на те, щоб активно опиратися правоохоронцям у разі їх втручання", - поінформував О. Ткачук.

За його словами, серед гасел були такі: "«Ні» геноциду поляків", "Волинь у наших серцях", які надрукували на плакатах польською мовою.

За даними СБУ, учасники акції прибули з Хмельницької, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

О. Ткачук повідомив, що кримінальне провадження зареєстровано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, поєднане з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі), ст. 345 (перешкода діяльності правоохоронних органів), ст. 161 (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), а також ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, співробітники поліції та СБУ запобігли провокаційній акції у Львівській області в середу. Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа повідомив, що на автотрасі Львів–Рава-Руська біля села Гряда неподалік Львова приблизно 150 осіб спробували перекрити автодорогу та влаштувати провокаційний пікет.

Як з'ясували співробітники поліції, жодного етнічного поляка на акції не було. "Ми зафіксували там осіб, яких притягували за вживання наркотиків, а також підлітків 13-14 років, які вчаться у львівських школах", - повідомив В. Середа. Він також зазначив, що ця акція пов'язана з аналогічною спробою провести мітинг "на захист поляків" на українсько-польському кордоні 12 березня.

За словами начальника УСБУ у Львівській області Віктора Андрейчука, організаторів і замовників цієї акції встановлено.

Водночас голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що ця акція у Львівській області пов'язана з обстрілом Генерального консульства Польщі в Луцьку.