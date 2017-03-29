Ощадбанк залучив кредитні ресурси НУФ для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом EUR8 млн і 50 млн грн

Державний Ощадбанк (Київ) залучив кредитні ресурси Німецько-Українського фонду (НУФ) для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом EUR8 млн і 50 млн грн.

Як повідомив банк у прес-релізі, відповідні кредитні угоди сторони підписали 28 березня в рамках меморандуму про стратегічне партнерство і співпрацю. Кредитні ресурси Ощадбанк направить на фінансування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, енергоефективності, сфері послуг.

Як наголошується в повідомленні, програми НУФ спрямовані на підтримку реального сектору економіки і створення нових робочих місць. У рамках цих програм передбачається надання кредитів на інвестиційні потреби строком до п'яти років і на поповнення обігових коштів строком до трьох років під процентні ставки нижче середньоринкового рівня.

Німецько-український фонд був створений у 1999 році. Його засновниками є Національний банк України, Міністерство фінансів України та KfW.

Ощадбанк заснований у 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-е місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків країни.