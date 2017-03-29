Події

18:54 29.03.2017

Ощадбанк залучив кредитні ресурси НУФ для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом EUR8 млн і 50 млн грн

Державний Ощадбанк (Київ) залучив кредитні ресурси Німецько-Українського фонду (НУФ) для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом EUR8 млн і 50 млн грн.

Як повідомив банк у прес-релізі, відповідні кредитні угоди сторони підписали 28 березня в рамках меморандуму про стратегічне партнерство і співпрацю. Кредитні ресурси Ощадбанк направить на фінансування суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у виробничій сфері, сільському господарстві, енергоефективності, сфері послуг.

Як наголошується в повідомленні, програми НУФ спрямовані на підтримку реального сектору економіки і створення нових робочих місць. У рамках цих програм передбачається надання кредитів на інвестиційні потреби строком до п'яти років і на поповнення обігових коштів строком до трьох років під процентні ставки нижче середньоринкового рівня.

Німецько-український фонд був створений у 1999 році. Його засновниками є Національний банк України, Міністерство фінансів України та KfW.

Ощадбанк заснований у 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-е місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків країни.

ВАЖЛИВЕ

Міненерговугілля ініціює лабораторний контроль імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із НКТ

Мінфін РФ стверджує про остаточне рішення Високого суду Лондона в борговій суперечці, Мінфін України це спростовує

Бойовики 35 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі з початку доби, гаряче було на маріупольському напрямку

Станція метро "Хрещатик" у Києві знову працює, вибухівки не знайдено

В Україні досить високий рівень терористичної загрози

ОСТАННЄ

Українські прокурори пройдуть стажування в Берліні із боротьби з тероризмом і торгівлею людьми

У СБУ поки що немає підтвердження, що вбивця Вороненкова був агентом ФСБ Росії

У СБУ вказали на зв'язок між обстрілом Генконсульства Польщі в Луцьку та провокацією біля Львова, відкрито справу за чотирма статтями КК

Слідчі поки що не виключають версії хуліганства або помсти за невидачу візи в обстрілі генконсульства Польщі у Луцьку – СБУ

Двоє затриманих у Білорусі українців чекають на депортацію - МЗС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Кроссовки, кеды мужские на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА