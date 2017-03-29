У СБУ поки що немає підтвердження, що вбивця Вороненкова був агентом ФСБ Росії

Служба безпеки України ще перевіряє, чи був убивця екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова Павло Паршов агентом ФСБ Росії.

"У випадку з Паршовим – поки що не доведено, ми над цим працюємо: чи був він справді агентом ФСБ, чи не був. Такої інформації немає. Ми її всі разом читаємо у Facebook та інших публікаціях", - повідомив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко на брифінгу в Києві в середу.

Відповідаючи на запитання, на чому базується відповідна заява народного депутата України Антона Геращенка, В. Кононенко сказав: "Я думаю, що про це треба запитати в Антона Геращенка".

Водночас начальник апарату глави СБУ Олександр Ткачук, відповідаючи на запитання, чому СБУ не змогла запобігти вбивству Д. Вороненкова, сказав, що слідство, у якому екс-депутат Держдуми РФ проходив як свідок, здійснювала Генеральна прокуратура України, а рішення про застосування заходів захисту до учасника кримінального провадження приймає особа, відповідальна за це слідство.

Як повідомлялося, народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Д. Вороненкова вбив агент російських спецслужб, упроваджений до силових структур України.

24 березня А. Геращенко на своїй сторінці у Facebook написав, що вбивця Д. Вороненкова - громадянин України Павло Паршов, який пройшов спеціальне навчання у школі для диверсантів в Росії.

"Убивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополя, агентом російських спецслужб. (...) У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів, створеній ще за часів сталінського НКВС", - написав А. Геращенко на сторінці у Facebook.

За даними депутата, в Україні П. Паршов вів звичайне життя, був приватним підприємцем, 2011 року був оголошений у розшук за економічні злочини. "За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України, але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, пройшовши пішки через КПП на кордоні з Білоруссю", - пояснив він.