Події

19:01 29.03.2017

Українські прокурори пройдуть стажування в Берліні із боротьби з тероризмом і торгівлею людьми

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час робочого візиту до Берліна домовився з німецькою стороною про стажування українських прокурорів.

"Досягнуто домовленість про організацію стажувань для молодих українських прокурорів у Генеральній прокуратурі Федеральної землі Берлін з питань боротьби з тероризмом і торгівлею людьми", - повідомляється на сайті Генпрокуратури в середу за підсумками візиту Ю. Луценка.

Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва під час виконання актуальних запитів про міжнародну правову допомогу та екстрадицію, перспективи створення спільних слідчих груп.

За результатами зустрічей німецька сторона висловила підтримку і сприяння в реформуванні органів прокуратури України, зокрема в розслідуванні актуальних кримінальних проваджень.

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