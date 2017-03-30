Авдіївка, Коксохім і ДФС залишаються знеструмленими, але тепло і запас води є

Станом на ранок четверга Авдіївка (Донецька обл.), Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція залишаються знеструмленими через пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 30 березня централізоване електропостачання відсутнє. Водопостачання міста тимчасово призупинено. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м", - йдеться у зведенні ДСНС станом на ранок четверга.

У Службі зазначили, що об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС.

Наразі вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та задіяно 10 одиниць техніки.