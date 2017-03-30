На Осокорках у Києві вночі вигоріло 4 тис.кв м очерету, пожежу ліквідовано

У четвер вночі пожежні бригади Держслужби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві та області ліквідували загоряння в плавнях у районі житлового масиву Осокорки, розташованому на південному заході лівобережної частини міста.

"29 березня о 22.11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Садова сталася пожежа на відкритій території. На місце події негайно прибули рятувальники. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила приблизно 3 тис. кв м. О 1.40 на площі 4 тис. кв м пожежу було ліквідовано", - йдеться в оприлюдненому в четвер уранці на сайті ДСНС Києва повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної техніки Київського гарнізону та 3 одиниці від рятувальників Київської області. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС не уточнили, що саме горіло, однак за словами місцевих жителів, горів сухий очерет і сміття, що накопичився в плавнях Дніпра у цьому районі.