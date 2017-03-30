Події

10:18 30.03.2017

Рекордна кількість пожеж сталася на відкритих територіях в Україні за минулу добу

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій відзначають значне зростання випадків загоряння трави, залишків сухої рослинності та сміття на відкритих територіях у країні протягом минулої доби в результаті необережної діяльності українців.

"І знову рекордні цифри загорянь на відкритих територіях. За добу 625 пожеж трави, залишків сухої рослинності, сміття. Однак навіть ці показники не зупиняють громадян! Вони активно продовжують провокувати пожежі на відкритих територіях", - повідомляють у ДСНС України на своїй Facebook-сторінці в четвер уранці.

водночас, зазначають у Службі, такі дії небезпечні не лише для навколишнього середовища, але і призводять до значних матеріальних збитків - вогонь може перекинутися на приватні будинки, літні кухні, сараї та інші будівлі.

"Подумайте, чи варто спалювання сухостою таких наслідків! Закликаємо вас не випалювати стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями, не розкидати недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем", - закликають у ДСНС України.

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