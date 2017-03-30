Сервіс таксі Über розпочав роботу в Дніпрі

Міжнародна технологічна компанія Uber, творець однойменного мобільного додатку для виклику автомобілів, почала роботу в Дніпрі, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Ну що, поїхали? Як і обіцяв, Uber прийшов у Дніпро", - повідомив він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Сама ж компанія Facebook повідомила, що тарифи на uberX (клас "стандарт") у Дніпрі становитимуть 6 грн за подачу автомобіля, 4 грн за кожен кілометр шляху. Мінімальна вартість поїздки становитиме 14 грн. Поїздку можна оплачувати як через безготівковий розрахунок, так і готівкою.

Uber – міжнародна технологічна компанія, творець однойменного мобільного додатка за викликом автомобілів з персональним водієм. Додаток працює в більш ніж 500 містах і 80 країнах світу. В Україні сервіс Über доступний з 2016 року. На сьогодні вже працює в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі.