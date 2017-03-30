Події

12:35 30.03.2017

Нацрада з телерадіомовлення знову відмовилася переоформити ліцензії 5 компаніям

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення знову відмовилася переоформити ліцензії компаніям, що здійснюють мовлення в багатоканальній цифровій телемережі МХ-5 з логотипом "112 Україна" - "Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Вибір", "Новий формат ТВ".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення регулятор прийняв на засіданні 30 березня 2017 року.

Раніше Нацрада вже зазначала, що така його позиція продиктована тим, що ліцензіати, які отримали ліцензії на мовлення у багатоканальній мережі МХ-5 під час конкурсу, при зміні своїх програмних концепцій фактично ототожнюють їх з програмною концепцією супутникового телеканалу "112 Україна", відмовляючись від програм і передач, з якими вони перемогли на конкурсі (місцеві новини, дитячий контент тощо).

Таким чином, програмні концепції ліцензіатів залишені без змін.

Крім того, Нацрада зазначає, що представники зазначених компаній як і раніше не реагують на його запрошення бути присутніми на засіданнях.

Як повідомлялося, раніше Нацрада вже приймала таке рішення щодо зазначених компаній.

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