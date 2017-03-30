Події

14:34 30.03.2017

Українцям у минулому році рідше відмовляли в отриманні шенгенських віз

Українцям в 2016 році було видано 1,36 млн віз для короткострокового перебування в Шенгенській зоні, що на 14,7% більше, ніж у 2015 році, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на статистичні дані Європейської комісії.

Як повідомляє департамент інформації та на офіційній сторінці у соцмережі Facebook у 2016 році частка оформлених українцями мультивіз досягла 59,9%. Так, Нідерланди видали 82% мультивіз, Литва - майже 80%, Словаччина і Польща - понад 70%, Естонія, Португалія, Угорщина, Швеція і Швейцарія понад 60%.

У МЗС повідомили, що кожна третя шенгенська віза була видана громадянам України безкоштовно.

Також наголошується, що загальний показник відмов знизився до 3,2% порівняно з 3,4% у 2015 році.

"МЗС України продовжить реагувати на всі факти порушень прав громадян України, а також необґрунтованих ускладнень при оформленні шенгенських віз, одночасно доводячи відповідну інформацію до відома Європейської комісії", – підсумували в департаменті консульської служби МЗС.

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