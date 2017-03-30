Отримати допомогу при народженні дитини тепер можна повністю в онлайн-режимі - Рева

Подати заяву на отримання допомоги при народженні дитини й отримати таку допомогу з 10 березня можна повністю в режимі онлайн, повідомляє міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Ця послуга повністю здійснюється в електронному режимі. Потрібно зайти на сайт Мінсоцполітики, заповнити в електронному вигляді певну форму. Ця заява потрапляє до інспектора, у якого одразу є доступ до реєстру Міністерства юстиції України. Інспектор перевіряє всю необхідну інформацію, потім цей документ спрямовується на обробку, і якщо в заявниці є електронний цифровий підпис, то далі все просто йде в автоматичному режимі аж до переказу грошей на банківський рахунок, який вона вказала", - розповів він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

А. Рева зазначив, що в разі відсутності електронного цифрового підпису заявниці доведеться прийти й підписати вже готові документи, на що знадобиться лише кілька хвилин.

Міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що цей проект було реалізовано завдяки хорошій взаємодії двох міністерств. Зокрема, Мін’юст надав доступ до реєстрів, щоб перевірити факт народження дитини.

За словами ініціаторів цього нововведення, нова послуга дозволяє заощадити час, кошти й мінімізує ризики будь-яких зловживань або шахрайства. Крім того, тепер від заявників не вимагають надавати копії свідоцтва про реєстрацію, оскільки працівники територіальних управлінь соцзахисту отримали можливість онлайн перевірити наявність відповідного свідоцтва в реєстрі актів цивільного стану.

Ініціатива реалізована Мінсоцполітики й Державним агентством з питань електронного урядування за підтримки швейцарсько-української програми "Електронне урядування для підзвітності влади й участі громади", яка виконується фондом Східна Європа і фондом Innovabridge.