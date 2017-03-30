Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні АТО за тиждень зросла в півтора раза

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню в зоні проведення АТО на сході України за тиждень зросла на 60%, заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні Александр Хуг.

"Ми зафіксували 60% зростання кількості випадків порушення "режиму тиші". Загалом за тиждень було 3 930 випадків вибухів снарядів, випущених із мінометів, артилерії, РСЗВ. Тижнем раніше цей показник становив 1 595 випадків", - повідомив він на брифінгу в Києві в четвер.

А. Хуг зазначив, що всі випадки порушень припадали на основні гарячі точки: на схід і північний схід від Маріуполя припала чверть усіх обстрілів, ще 25% - це трикутник донецький аеропорт-Ясинувата-Авдіївка, 20% - ділянка Кримське-Слов’яносербськ, 5% - Попасна-Первомайськ-Троїцьке.

Він також поінформував, що на сьогодні СММ ОБСЄ нараховує 720 спостерігачів, 608 з яких працюють на сході України.