"Укрпошта" вводить послугу експрес-доставки за один день по всій Україні

ПАТ "Укрпошта" з 1 квітня 2017 року вводить послугу експрес-доставки "Прискорена пошта", згідно з якою доставка до більшості міст і населених пунктів України здійснюватиметься за один день.

"Це буде доставка на наступний день у більшості міст України і за два дні до деяких регіонів. Це вже впроваджено в Києві, а тепер буде в усій країні", - сказав в. о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський агентству "Інтерфакс-Україна" під час IV Всеукраїнського форуму Forum Zakupki в четвер.

За його словами, тарифи "Укрпошти" для відправлень великої маси по Києву та Україні на 30-40% нижчі за тарифи інших учасників ринку.

І.Смілянський також повідомив, що у квітні "Укрпошта" здійснить ребрендинг. "Три відомі світові компанії погодилися безкоштовно розробити для нас концепцію нового бренда. Перемогла одна з концепцій, нам нададуть її остаточний варіант у неділю і, вважаю, ми його затвердимо", - сказав керівник ПАТ.

І.Смілянський додав, що ребрендинг передбачатиме новий логотип, новий слоган і нову колірну гамму.

ПАТ "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури, є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже у 12 тис. відділень в усій країні. Штат підприємства налічує 70 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.