Події

18:13 30.03.2017

"Укрпошта" вводить послугу експрес-доставки за один день по всій Україні

ПАТ "Укрпошта" з 1 квітня 2017 року вводить послугу експрес-доставки "Прискорена пошта", згідно з якою доставка до більшості міст і населених пунктів України здійснюватиметься за один день.

"Це буде доставка на наступний день у більшості міст України і за два дні до деяких регіонів. Це вже впроваджено в Києві, а тепер буде в усій країні", - сказав в. о. гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський агентству "Інтерфакс-Україна" під час IV Всеукраїнського форуму Forum Zakupki в четвер.

За його словами, тарифи "Укрпошти" для відправлень великої маси по Києву та Україні на 30-40% нижчі за тарифи інших учасників ринку.

І.Смілянський також повідомив, що у квітні "Укрпошта" здійснить ребрендинг. "Три відомі світові компанії погодилися безкоштовно розробити для нас концепцію нового бренда. Перемогла одна з концепцій, нам нададуть її остаточний варіант у неділю і, вважаю, ми його затвердимо", - сказав керівник ПАТ.

І.Смілянський додав, що ребрендинг передбачатиме новий логотип, новий слоган і нову колірну гамму.

ПАТ "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури, є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже у 12 тис. відділень в усій країні. Штат підприємства налічує 70 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.

ВАЖЛИВЕ

МАУ в літню навігацію відкриє рейси до Будапешта та Бергамо

Обшук у Нацбанку був пов'язаний, зокрема, з діяльністю Платинум Банку - Холодницький

Порошенко: EUR600 млн від ЄС надійдуть на рахунки України наступного тижня

Усі нелегальні газові автозаправки Києва буде демонтовано протягом місяця

Полторак та Ізорія підписали заяву, що підтверджує стратегічні цілі з євроатлантичної інтеграції

ОСТАННЄ

АПАУ просить перенести термін набрання чинності новою редакцією Національного переліку лікзасобів на 1 липня

Трьох українських військових поранено, один дістав бойову травму в зоні АТО, бійці відкривали вогонь у відповідь

Міністерства України та Грузії з питань переселенців і біженців підписали меморандум про співпрацю

На складах у Балаклії збереглося близько 30% арсеналу після НП минулого тижня

Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 33,4 млн тонн зернових

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА