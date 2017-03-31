Панама відмовила Каськіву у наданні притулку

Панама відмовила екс-голові Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владиславу Каськіву у наданні статусу політичного біженця, повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.

"Влада Панами відмовила Каськіву у статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав він на своїй сторінці у Facebook

Як повідомлялося, 8 вересня стало відомо про отримання Генпрокуратурою від Інтерполу підтвердження про арешт в Панамі В. Каськіва. Є. Єнін тоді зазначав, що протягом 48 годин після затримання буде проведено судове слухання, під час якого буде відома процедура видачі в Україну. У разі добровільної згоди з боку В. Каськіва ця процедура може тривати 30 днів.

12 вересня Панамський суд обрав В. Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $600 тис., він подав клопотання про політичний притулок.

В. Каськіва було оголошено в міжнародний розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 КК (службова підробка).